Jade Hallyday en vacances à Saint-Barth : premier tatouage, au poignet

Jade Hallyday nage dans une bulle de bonheur. La fille de Laeticia et Johnny Hallyday est de retour dans un endroit qu'elle affectionne tout particulièrement : l'île de Saint-Barthélemy.

L'adolescente de 16 ans est arrivée dans les Antilles françaises en fin de semaine dernière, accompagnée de sa maman et de sa petite soeur Joy (12 ans). Elle y a retrouvé certains de ses amis. Scolarisée au lycée français de Los Angeles, qui n'a toujours pas rouvert ses portes en raison de la crise sanitaire, Jade Hallyday est actuellement en vacances.

Active sur Instagram, l'heureuse vacancière a publié plusieurs photos de cette nouvelle escapade à Saint-Barth' le 7 février 2021. Elle a choisi de se dévoiler en bikini, au bord d'une piscine, aux 128 000 abonnés qui la suivent. Un détail a attiré l'attention, son poignet. On y découvre en effet qu'un "H" discret y est tatoué, sans aucun doute une référence à son défunt papa, emporté en décembre 2017 par un cancer du poumon qui s'était généralisé.

Suite à la publication de ces deux photos, Jade Hallyday a reçu de nombreux commentaires, notamment l'un de sa maman. "Je t'aime jusqu'au plus profond de l'univers", a réagi Laeticia Hallyday. Et dire qu'il y a encore quelques jours, certains alimentaient, à tort, des rumeurs faisant état de tensions entre mère et fille. Nouvelle preuve qu'il n'en est rien !