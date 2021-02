Diaporama Jade Hallyday en vacances à Saint-Barth : premier tatouage, au poignet

1 / 17 Jade Hallyday en vacances à Saint-Barth : premier tatouage, au poignet

2 / 17 Jade Hallyday en vacances sur l'île de Saint-Barthélemy arbore un "H" tatoué sur son poignet. Il s'agit là du premier tatouage de la fille de Laeticia et Johnny.

3 / 17 Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. Le 21 octobre 2020 © Jacovides-Moreau / Bestimage

5 / 17 Jade Hallyday en vacances sur l'île de Saint-Barthélemy, avec sa maman Laeticia et sa petite soeur Joy.

6 / 17 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris en provenance de Los Angeles, le 12 octobre 2020.

7 / 17 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy font du shopping à Santa Monica le 17 janvier 2020.

