Iris Mittenaere soupçonnée d'être enceinte sur une photo : réponse surprenante... et franche !

Amoureuse de Diego El Glaoui depuis 2019, Iris Mittenaere est souvent au coeur de rumeurs concernant son couple. La dernière en date concerne une photo partagée par l'ancienne Miss France sur Instagram le 13 février 2021. Un cliché sur lequel elle apparaît avec un ventre (très) légèrement gonflé. Il n'en fallait malheureusement pas plus pour lancer une nouvelle rumeur de grossesse.

L'ancienne protégée de Sylvie Tellier a rapidement répondu à l'un de ses abonnés qui tentait de savoir si ce petit ventre était une grossesse jusque-là restée secrète. "T'as un ventre rond Iris ? Si c'est vrai félicitations", lui demande ainsi un follower. "Réponse collective : non je ne l'ai juste pas rentré :) J'ai souvent le ventre qui gonfle. Et ça me gonfle de le rentrer", a répliqué l'ex de Kev Adams, visiblement sujette aux ballonnements intempestifs.

Pour rester dans le thème des ventres "ronds", la fille de Laurence Druart a par la suite partagé ses petites astuces personnelles pour lutter contre les ballonnements. "La moitié de mes copines ont ce problème là... Pour ma part, quand je ne mange pas du tout de gluten de la journée, je suis moins ballonnée... Je prends des probiotiques mais rien de miraculeux, l'animatrice de Ninja Warrior (TF1) a-t-elle expliqué. Ma solution c'est de manger sainement (mais vous me connaissez je n'y arrive pas trop)." Pour finir ce petit interlude concernant les gaz, la chroniqueuse qui s'illustre tous les matins sur Chérie FM a ajouté : "Je pense qu'il faut décomplexer le ventre qui gonfle... on est pas mal dans ce cas".