Shy'm, M. Pokora, Sylvie Tellier... Les stars prennent un coup de vieux !

Qui n'est pas curieux de savoir à quoi il ressemblera dans plusieurs dizaines d'années ? L'application FaceApp, gratuite et développée en Russie, a conquis le coeur de millions d'internautes. Sur les réseaux sociaux, nombreuses ont été les personnalités à s'afficher avec soixante ans de plus. C'est notamment le cas de plusieurs stars françaises, comme Shy'm, Sylvie Tellier, Iris Mittenaere ou encore M.Pokora. Un petit aperçu du paysage médiatique d'ici à quelques années.

D'autres personnalités hexagonales s'y sont essayées, comme Christophe Beaugrand, Cauet, Norman Thavaud, Jérôme Niel, David Guetta ou encore Cyprien Iov, qui semblent tous droit sortis d'une maison de retraite.

FaceApp s'est également importée aux États-Unis. Tristan Thompson, l'ex de Khloé Kardashian (qui l'a trompée avec Jordyn Woods), s'est affiché avec des cheveux blancs et de nombreuses rides, tout comme l'acteur de Jumanji Kevin Hart. Le chef Gordon Ramsay (Cauchemar en cuisine), les Jonas Brothers ou encore Drake sont apparus avec quelques dizaines d'années en plus.

Malgré l'hilarité que provoquent les résultats, l'application suscite de nombreuses questions quant à son utilisation douteuse de nos données personnelles. Comme le rappelle Le Monde, en chargeant une photo et en appliquant un filtre, vous cédez à l'entreprise russe derrière l'application la possibilité de modifier, réutiliser ou exploiter par la suite la photo en question, et ce même si FaceApp est rachetée par une autre société par la suite. De plus, FaceApp n'est pas en conformité avec le règlement européen des données personnelles. Attention donc avant de reproduire les selfies vieillis de vos idoles...