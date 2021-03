Diaporama Jade Hallyday en couple avec Tristan Garnier Labadie ? Le jeune homme répond en rougissant...

Jade Hallyday en vacances sur l'île de Saint-Barthélemy arbore un "H" tatoué sur son poignet. Il s'agit là du premier tatouage de la fille de Laeticia et Johnny.

Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy font du shopping dans une boutique de sport à Santa Monica le 18 janvier 2020.

Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses". Le 21 octobre 2020. © Jacovides-Moreau / Bestimage