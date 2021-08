Jade Hallyday en couple : flattée, elle répond à la déclaration d'amour de son chéri

Depuis qu'elle sort avec Michael-Sean Klemeniuk - fils de l'actrice Gabriella Wright (vue récemment dans Hitman and Bodyguard 2) - Jade Hallyday peut compter sur le soutien sans faille de sa maman. Laeticia Hallyday apprécie énormément le jeune homme et l'avait fait savoir lorsque celui-ci avait également fêté ses 17 ans. "Bon anniversaire à ce diamant brut ! Nous t'aimons et t'adorons. Merci d'être une moitié aussi géniale pour Jade, votre couple est ma chose favorite au monde entier", écrivait-elle en juin dernier sur Instagram.