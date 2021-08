Laeticia Hallyday, son émouvante déclaration pour les 17 ans de Jade : "Elle a révolutionné ma vie..."

Elle a deux grands amours, ce sont ses filles. Laeticia Hallyday, qui a connu la flamme auprès du regretté Taulier, a le coeur qui bat la chamade, jour après jour, en voyant Jade et Joy grandir, évoluer et devenir de vraies jeunes femmes. Le 3 août 2021 était d'autant plus émouvant pour la mère de famille : sa grande aînée, qu'elle a adoptée au Vietnam en novembre 2004, a célébré l'anniversaire de ses 17 ans, déjà ! C'est pourquoi elle avait organisé une grande fête en son honneur, sur l'île de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, et avait décidé de lui rédiger une très belle carte de voeux, en ligne, sur les réseaux sociaux.

Que le temps passe vite quand on aime

Sur son compte Instagram, Laeticia Hallyday a effectivement partagé un tendre souvenir d'enfance, sur lequel elle embrasse Jade sur la joue. "Je ferme les yeux et il me semble que c'était hier que je la prenais pour la première fois dans mes bras et qu'elle plantait ses yeux dans les miens pour ne plus jamais les lâcher, écrit-elle. 17 ans, ma Jadou. Que le temps passe tellement vite quand on aime qu'on voudrait parfois l'arrêter... 17 ans qu'elle a révolutionné ma vie pour lui donner le sens qu'il lui manquait parfois... elle est ma fierté, mon bonheur, ma lumière... Ma merveilleuse petite fille que j'aime à la folie."