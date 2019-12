Jade Leboeuf : Décolletée et ravissante devant Kev Adams

Noël et le Nouvel An approchent à grands pas ! Jade Leboeuf a lancé les festivités avec quelques jours d'avance. Mercredi soir, la ravissante influenceuse a dîné avec Kev Adams, Rachel Legrain-Trapani et une autre fille d'ancien footballeur.

Après une première réussie au Fouquet's au mois de septembre, et des deuxième et troisième volets au Mariott Champs-Élysées, plusieurs célébrités se sont réunies pour un nouveau Grand Dîner ! La quatrième édition de l'événement a également eu lieu à l'hôtel 5 étoiles situé sur l'avenue phare du 8e arrondissement. Jade Leboeuf faisait partie des chanceux invités. La fille de l'ex-footballeur français Frank Leboeuf était accompagnée de son mari Stéphane Rodrigues et a fait sensation dans une robe noire lamée, ouverte sur le buste.

Comme elle, Rachel Legrain-Trapani est sortie accompagnée. L'ex-Miss France a assisté au Grand Dîner avec son compagnon Valentin Léonard. Rachel y a rencontré la Miss Bourgogne et 3e dauphine de Clémence Botino (élue Miss France 2020), Sophie Diry.

Carla Ginola, vue en début de semaine à la Fondation Louis Vuitton pour la soirée "Hublot Loves Art", la star de télé-réalité Rachel Mouyal, l'actrice Julie Judd et la chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 Fiona Deshayes avaient également sorti le grand jeu.

Kev Adams n'a rien raté de ce défilé de bombes, au même titre qu'Igor Bogdanov, Daniel Lauclair et Laurent Argelier.