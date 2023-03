Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau : Très rare photo de famille avec Léon et Lila... ils grandissent si vite !

Il est encore temps de glisser sur la poudreuse et de descendre des pentes immenses en luge ! Alors que la France s'inquiétait, au début de la saison hivernale, pour la qualité de sa neige - et notamment de son absence relative sur les pistes -, tout semble être rentré dans l'ordre sur les hauteurs. Jamel Debbouze peut en témoigner puisqu'il est actuellement en vacances à la montagne avec sa petite famille... et qu'il ne manquerait, pour rien au monde, l'occasion d'enfiler ses combinaisons multicolores et de chausser ses skis.

À quelques jours du lancement officiel du printemps, qui tombe cette année le lundi 20 mars, l'humoriste s'est effectivement offert un séjour à la neige comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux. Mais il faut aller sur le compte de son épouse, Mélissa Theuriau, pour découvrir leur lieu de villégiature : il s'agit de la station de l'Alpe d'Huez, qui a accueilli il y a quelques semaines la 26e édition de son Festival international du film de comédie. Bien sûr, les tourtereaux ne sont pas partis uniquement en amoureux... ils ont pris, avec eux, leurs deux enfants. Mariés depuis le 7 mai 2008, ils ont effectivement un fils, Léon, qui a fêté ses 14 ans en décembre 2022 et une fille, Lila, qui a 11 ans. Juchés sur leurs skis, ils semblent plus grands que jamais !

Qui sont Léon et Lila, les enfants de Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau ?

Les parents ont pris grand soin de recouvrir le visage de leurs enfants de casques et de lunettes de protection. Pour assurer leur sécurité, mais aussi pour protéger leur identité ! On ne sait, à vrai dire, pratiquement rien à propos de Léon et Lila. Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau acceptent seulement d'évoquer, de temps à autres, les talents de décoratrice de leur fille et la fougue folle de leur fils sur la pelouse. Ce dernier nourrit effectivement une très grande passion pour le football. En 2021, on apprenait carrément dans les pages du journal Libération qu'il avait intégré, à l'âge de 12 ans, une classe en sports études, qu'il jouait au Paris Saint-Germain et qu'il espérait bien en faire sa carrière. Fingers crossed !