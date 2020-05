James Cameron et son épouse recueillent une jeune fille de 16 ans en difficulté

Nouveau scénario improbable, mais plein de bonté pour le réalisateur américain. James Cameron et sa femme Suzy Amis ont déposé une demande officielle auprès de la cour pour devenir les tuteurs temporaires d'une jeune fille de 16 ans. Celle qu'ils souhaitent prendre sous leur aile n'est bien entendu pas une inconnue choisie au hasard : il s'agit d'une "chère amie" de leurs trois enfants, comme le couple le précise par écrit dans les documents obtenus par le magazine People.

En réalité, la jeune lycéenne originaire de New York vit déjà chez les Cameron, en Californie, depuis le mois de septembre 2019. Voilà un an et demi que ses deux parents se battent contre des "problèmes de santé et des difficultés financières", les empêchant de prendre soin d'elle. Ils sont, de plus, séparés et sans domicile fixe, chacun dans un État américain différent, sans possibilité de proposer un lieu de résidence fixe à leur enfant. Heureusement, le trio conserve de belles relations. Ils "se parlent en ligne tous les jours et se rendent visite les uns les autres", comme on peut le lire dans la demande remplie par le réalisateur de Titanic.

S'il a souhaité rendre les choses officielles, c'est parce que James Cameron n'est pas autorisé à voyager en dehors de la Californie, ni à partir dans un autre pays, avec la jeune fille mineure. Or, il dirige comme il le peut – dès que le déconfinement le lui permettra – les différentes suites du film Avatar en Nouvelle-Zélande. Le cinéaste et son épouse ont eu trois enfants ensemble : Claire, 19 ans, Quinn, 16 ans, et Elizabeth, 13 ans. James Cameron a également une fille de 27 ans, Josephine, fruit de ses amours avec Linda Hamilton. La nouvelle membre du clan étudie dans l'école privée fondée par Suzy Amis Cameron, MUSE School. Elle espère obtenir l'autorisation de ses parents et de ses grand-parents pour poursuivre l'aventure avec sa famille d'adoption...