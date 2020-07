James Van Der Beek en deuil : l'acteur a perdu Melinda, sa maman

Les semaines se suivent mais la douleur ne s'apaise pas. Côté famille, James Van Der Beek enchaîne sans fin les mauvaises nouvelles. Le 13 juillet 2020, le comédien a annoncé sur son compte Instagram la mort de sa maman Melinda, grande danseuse à Broadway. Partageant quelques photographies souvenirs de leur relation, prises à différentes époques de sa vie, le héros de la série Dawson a rédigé un long texte en hommage à celle qui lui a donné la vie. "Ma mère a disparu la semaine dernière, a-t-il précisé. Même si on savait que ça allait arriver, et qu'on pensait traverser cette épreuve il y a un an et demi, je suis sous le choc. Je suis heureux qu'elle ne souffre plus, mais je suis triste, en colère, et à la fois soulagé... Je ressens toutes ces émotions à la fois. J'essaye juste de leur faire de la place."

En 2019, James Van Der Beek avait participé à la version américaine de l'émission Danse avec les stars. Il n'a pas remporté la victoire, mais il garde en mémoire des souvenirs incroyables. Il était parvenu, par exemple, à faire venir ses parents dans le public, croyant qu'il s'agissait de la dernière fois qu'il verrait sa maman en vie. Mais il se fourvoyait, pour son plus grand bonheur. "Pour des centaines d'enfants, elle était Miss Melinda, une professeure de gymnastique au grand coeur, à l'esprit créatif, qui savait que rien n'était impossible, rappelle l'acteur de 43 ans. Pour mes enfants, c'était Mamie M., une grand-mère magique qui riait fort, qui avait une cave remplie de costumes et de décorations de Noël. Et pour moi... c'était ma mère. Elle m'a appris à chuter. M'a accompagné à mes premières auditions. Elle croyait en moi en ne se basant sur rien d'autre que son intuition. Elle a été essentielle à mon succès et à mon bonheur."