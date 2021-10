Jamie Dornan fou de sa femme Amelia sur le tapis rouge, Caitriona Balfe déesse dorée pour "Belfast"

Après des mois de disette, le septième art reprend du service depuis quelques semaines. C'est avec un plaisir certain donc, que réalisatrices et réalisateurs, comédiennes et comédiens, retrouvent le tapis rouge. Le mardi 12 octobre 2021 justement, une foule cinq étoiles s'est précipitée sur le red carpet du Royal Festival Hall de Londres, en Angleterre, pour assister à l'avant-première du nouveau film de Kenneth Branagh, intitulé Belfast, dans le cadre de la nouvelle édition du BFI London Film Festival.

Pour célébrer la sortie prochaine de Belfast, Kenneth Branagh était accompagné de sa femme Lindsay Brunnock. Le cinéaste, à la tête du projet, s'était également entouré de l'équipe du film : le tout jeune Jude Hill, qui se dévoile pour la première fois sur grand écran avec le rôle de Buddy, mais également Judi Dench, Jamie Dornan et sa divine épouse Amelia Warner - ils se sont mariés en 2013 et ont eu trois filles -, Lara McDonnell, Ciaran Hinds et Caitriona Balfe dans une robe dorée aux allures de parure égyptienne griffée Stella McCartney. Pour couronner le tout, Tobias Menzies, connu entre autres pour interpréter le prince Philip dans les saisons 3 et 4 de la série The Crown sur Netflix, s'est joint aux festivités.

Tourné en noir et blanc, Belfast est une chronique rétro de la vie d'un petit garçon irlandais - incarné par Jude Hill, 11 ans - et de sa famille ouvrière au milieu des émeutes de la fin des années 1960. Si le long-métrage de Kenneth Branagh a été projeté en avant-première lors du BFI London Film Festival, il faudra se montrer encore un peu patient avant d'en découvrir les tenants et les aboutissants. Après avoir remporté le People's Choice Award du Toronto Film Festival, Belfast sortira en Angleterre le 12 novembre 2021. Le public français, en revanche, devra patienter jusqu'au 2 mars prochain...