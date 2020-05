Jamie Dornan relooké par ses filles : l'acteur ose la robe et les talons !

Depuis le début de son confinement, Jamie Dornan n'a pas manqué de donner de ses nouvelles à ses fans sur son compte Instagram, tout juste inauguré en avril dernier. L'acteur irlandais de 38 ans est loin de trouver le temps long puisqu'il s'occupe de Dulcie (6 ans), Elva (4 ans) et une troisième petite fille d'1 an, qu'il a eues avec son épouse Amelia Warner. Et à en croire sa dernière publication de ce 10 mai 2020, le comédien donne de sa personne pour divertir sa tribu 100% féminine.

"Me déguiser avec mes filles a pris une drôle de tournure. Voici Jenny (avec les cheveux bleus). Elle est gentille", a partagé la star de Cinquante nuances de Grey sur le réseau social. A l'image, Jamie Dornan apparaît dans une salle de jeux, vêtu d'une longue robe rouge imprimée, des talons hauts aux pieds et une perruque à couettes sur la tête. Un accoutrement qui a amusé ses nombreux abonnés, dont l'acteur Armie Hammer : "Me déguiser avec mes filles = j'ai des talons à ma taille et je cherchais une excuse pour me sentir telle une garce torride", a ainsi commenté avec humour la star du film Call Me By Your Name.