Jana Kramer (Les Frères Scott) : Nouvelle poitrine après sa rupture avec son mari infidèle

Les stars de télé-réalité Manon Marsault et Jessica Thivenin, le défunt chanteur Patrick Juvet, la rappeuse Cardi B... De plus en plus de célébrités racontent leurs expériences de la chirurgie esthétique. Jana Kramer en rejoint la liste. L'ex-héroïne de la série Les Frères Scott, tout juste séparée de son mari infidèle, dévoile le résultat de son augmentation mammaire.

"Ce chapitre suivant, cette moi d'après est libre. Elle est heureuse. Même seule...", écrit Jana Kramer (@kramergirl) sur Instagram. L'actrice suivie par plus de 2 millions d'abonnés leur a présenté sa nouvelle poitrine après son opération. Elle pose topless, la main droite lui couvrant les seins (conformément aux règles d'Instagram concernant la nudité) et la gauche dans la poche arrière de son short en jean. Ainsi, Jana révèle également un de ses tatouages, le mot "Serenity" ("Sérénité" en anglais), écrit sur ses cotes, côté gauche.

"Je suis prête à m'aimer, et ça inclut mon corps, ajoute Jana en légende. Je n'ai aucune idée de ce que demain réserve. Tout ce que je sais, c'est que j'étais assez bien avant, et je le suis assez maintenant. Je vous suis tous reconnaissante pour m'avoir aidée à trouver ma force. Personne ne pourra me l'enlever à nouveau."