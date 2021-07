Jared Leto habite dans une maison hantée : un employé traumatisé démissionne

Tout n'a pas toujours été rose dans la vie de Jared Leto. Avant de devenir l'acteur à succès que l'on connaît tous, le beau gosse de 49 ans a connu la galère et les années de misère. "Durant ma période de vaches maigres, j'ai dormi dans ma voiture, dans des fourrés et parfois sur le toit de parkings ! (...) Je n'ai jamais raconté ça, mais j'ai été SDF, j'ai dormi à la belle étoile sur la plage de Venice Beach", révèle-t-il dans le dernier numéro de Public, sorti ce vendredi 30 juillet.

Une période difficile pour l'acteur, en couple avec une mannequin depuis plus de cinq ans et qui l'a poussé à vouloir rapidement s'acheter une maison. "Avoir ma propre maison a toujours été mon rêve ultime", avoue-t-il. Un rêve qu'il a fini par réaliser en achetant une belle propriété du côté de Los Angeles située dans un endroit un peu particulier. "Cette maison est située sur une ancienne base secrète de l'Air Force américaine", informe l'acteur, toujours à la pointe de la mode. Et d'après Jared Leto, cette dernière serait hantée : "C'est la vérité", affirme-t-il.

C'est si flippant que l'un de mes employés m'a donné sa démission

Selon le chanteur de Thirty Seconds to Mars, la localisation de la demeure serait à l'origine de ces phénomènes mystérieux. "J'ignore quelles expérimentations y ont été réalisées dans le passé, mais cette maison me parle parfois. Je vous l'assure. Elle me dit des choses", raconte l'adepte des transformations physiques. Et il ne serait pas le seul à avoir ce ressenti ! "Ma femme de ménage m'a confié à plusieurs reprises qu'elle avait vu des fantômes se déplacer dans les pièces. C'est si flippant que l'un de mes employés m'a donné sa démission", indique Jared Leto, qui précise entendre "des pas, des bruits, des chuchotements, des craquements", au beau milieu de la nuit.