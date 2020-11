Jarry révèle enfin pourquoi il a dû se raser la tête : "Je me suis fait opérer"

Si beaucoup cèdent à une coupe "home made" durant le confinement, c'est également le cas de Jarry qui s'est offert une toute nouvelle coiffure. Rasé de très près, l'enquêteur de l'émission Mask Singer a abandonné sa traditionnelle houpette comme il l'a dévoilé le 9 novembre 2020 sur Instagram. Le lendemain, l'animateur de 43 ans a dévoilé les raisons de ce changement de coiffure inattendu : une opération chirurgicale.

Bientôt le retour de ma houpette

En story, il explique : "Je me suis fait opérer il y a quelques jours à Paris, je me suis fait planter des cheveux, je l'avais déjà fait il y a cinq ans et heureusement que je l'ai fait sinon j'aurais été chauve mais là ma petite houpette allait disparaitre de nouveau donc je me suis fait greffer des cheveux j'en ai mis beaucoup pour avoir des effets de mèche qui vont être dingue."

Que les fans se rassurent, Jarry arborera donc de nouveau (et d'ici peu de temps, on l'espère) sa mèche "folle" qui a fait toute sa renommée. Sans filtre, il poursuit et détaille les coulisses de son opération : "J'ai décidé de le faire dans une clinique française; je suis pas allé à l'étranger car y a pas de suivi et y a des retours catastrophiques. Bientôt le retour de ma houpette."

Enfin pour conclure, Jarry lance un petit tacle aux haters qui pourraient critiquer son choix. Il écrit : "Je ne pensais pas devoir me justifier mais je me justifie et je suis très content d'être comme ça, ça me permet de me voir différemment." Un changement de look, temporaire donc, mais qui a tout de même ravi de nombreux internautes comme Camille Lellouche qui n'avait pas manqué de souligner la beauté de l'artiste, tout comme l'ancienne Miss France Camille Cerf.

Plus taquin, Kev Adams avait commenté sa publication en soulignant que Jarry avait en quelque sorte "copié" sa coiffure (l'humoriste porte la coupe courte depuis quelques mois). "Tu fais tout comme moi ! Je t'obsède à ce point" écrit-il en commentaire. Complice avec son acolyte de Mask Singer, Jarry lui avait alors répondu : "Tu m'as grillé". Un duo au poil !