Kev Adams : Fini les cheveux longs, l'acteur se rase le crâne !

La décennie sera décidément moins touffue. Kev Adams, connu pour son humour comme pour son impressionnante toison capillaire, a fêté le Nouvel An en prenant de très grandes décisions. Sa première résolution labellisée 2020 ? Dire adieu au look hirsute qui l'a longtemps caractérisé en se faisant tondre le crâne. Sur son compte Instagram, le comédien a partagé une photographie de son nouveau style, frais, propre... adulte. Une vidéo montre également comment il est passé du long au très très court. "New year, new hair" – "Nouvelle année, nouvelle coiffure" –, écrit-il simplement en guise de légende. Alors, on valide ?

A 28 ans, Kev Adams aborde globalement un grand tournant. Entre ses nouveaux cheveux, son rôle majeur dans l'émission Mask Singer et l'ouverture de son restaurant fast food aux recettes diététiques – Jak Healthy, dans le quatrième arrondissement de Paris –, les spectateurs auraient presque du mal à le reconnaître. Idem quand il s'agit d'humour. Récemment, le jeune homme a monté un spectacle pour célébrer ses dix ans – déjà ! – de carrière sur les planches françaises intitulé Sois 10 ans... qu'il a carrément joué en live sur TF1, le 28 décembre dernier.