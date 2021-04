Jazz Correia agressée, sa fille gazé et son mari poignardé : elle revient sur leur violent cambriolage

Il y trois ans presque jour pour jour, Jazz Correia, son mari Laurent et leur fille Chelsea (3 ans) ont été victimes d'une violente attaque, en France, dans leur maison. Dans le cadre d'un article sur les influenceurs qui vivent à Dubaï, Vanity Fair a interviewé la mère de famille. Elle est revenue sur cette agression qui fait froid dans le dos.

"J'entends mon mari hurler dans le salon, je tombe sur un mec cagoulé dans mon lit. Ils m'ont attachée à une chaise, gazé ma fille de 4 mois, poignardé Laurent, vidé la maison en quarante-cinq minutes", raconte-t-elle au titre. Un moment terrible auquel s'ajoute la réaction, difficile à comprendre, de la police. "Quand les policiers arrivent sur place, ce n'est pas la compassion qui les étouffe" écrit le magazine qui donne des exemples de phrases qui auraient été prononcées par les policiers à la JLC Family : "Vous l'avez un peu cherché en vous exhibant ainsi ?", "C'est le prix à payer quand on vit comme vous..." , "D''ailleurs, c'est à vous la Lamborghini dehors ?"

"Quand j'ai repris mes esprits c'était sans appel, on fait les valises et on se casse loin de la France", poursuit Jazz qui n'a jamais caché avoir quitté le pays pour partir dans un endroit plus sûr, en l'occurence Dubaï. D'ailleurs, depuis beaucoup de personnalités de la télé-réalité ont décidé de s'installer là-bas, pour des questions de sécurité et de fiscalité.

A cause de cette agression, Laurent a eu 52 points de suture. "Ma fille de 4 mois a été gazée, j'ai été battu devant ma femme et ma fille, vous imaginez l'effet que ça fait d'être dans l'incapacité d'agir ? De ne pouvoir rien faire ? (...) "Ce n'est pas normal d'être dans un pays libre et de ne pas pouvoir exposer son style de vie, sa 'richesse" sous prétexte qu'on devrait avoir peur de ce genre d'acte, la mentalité Française !", avait-il déclaré à l'époque.

Le couple ne reviendra sans doute jamais en France. Dans une récente vidéo dévoilée par Marie S'infiltre, Jazz Correia dévoilait n'avoir aucun scrupule à ne pas payer ses impôts en France. "J'en ai surtout rien à branler personnellement. Pourquoi ? Scrupules de ne pas payer des impôts pour des gens qui viennent finalement nous braquer et nous chier dessus ? Non. (...) Je déteste la France", avait-elle lancé. Piégée par Marie S'infiltre avec ses invités, ses derniers ont fait savoir qu'ils avaient reconnu la Youtubeuse et que c'est eux qui l'ont piégée. Pas sûr que ce soit vrai...