Jazz et Laurent moqués par une célèbre journaliste : "Niveau CP..."

"Je croive, tu croives, il croive, nous croivons, vous croivez, ils croivent". Quoi ? Vous ne connaissez pas ce verbe ? ? Pourtant, il est très utilisé sur les réseaux sociaux. D'autres verbes ont la chance d'être transformés grâce aux internautes comme le verbe "promouvoir". Jazz Correia l'a mal conjugué dans l'une de ses stories Snapchat et cela n'a pas échappé à Charlotte Namura.

Comme de nombreux candidats de télé-réalité, l'épouse de Laurent fait des placements de produits. Et les offres qu'elle propose ne font pas toujours l'unanimité. Certains l'ont accusée d'être une arnaqueuse, des critiques auxquelles Jazz avait répondu sur Snapchat, le 16 juillet dernier. Et, au début de son explication, elle a confié : "On me rémunère pour faire une publicité. Ça veut dire qu'on me paie pour une pub dans le sens où je promouvois leur marque."

Charlotte Namura est tombée sur cette séquence lundi 20 juillet et n'a pas manqué de réagir. À la fois amusée et consternée, l'ancienne chroniqueuse de Téléfoot a expliqué à Jazz que ce serait bien qu'elle "promouvoit l'école". "C'est vrai qu'on a une belle petite liste comme ça. On a promouvoir, acquérir, coudre, moudre... oh lala. On peut également avoir bouillir. Et j'ai oublié le 'ils croivent' qu'on vient de me signaler. C'est dur, c'est un monde parallèle pour moi. C'est compliqué...", a poursuivi la femme de Jean-Luc Guizonne.

Après avoir publié ces stories, la journaliste sportive de 33 ans a reçu de nombreux commentaires et a bien vite compris que Laurent Correia faisait également de belles fautes. Pour le prouver, elle a dévoilé une capture d'écran de l'un de ses messages sur lequel on peut lire (attention les yeux !) : "L'heure de graille ! Sayez je l'es mise à l'heure. J'ai changer le fond de ma Vwatch après vos nombreuse remarque." Elle a commenté cette publication : "C'est chaud, niveau CP." "Je n'aime pas me moquer, mais c'est trop. S'il vous plaît, ce n'est pas parce que ce n'est pas sur une feuille, écrit sur un contrôle (...), qu'il faut oublier les bases. Tu peux avoir tout l'argent du monde, les plus belles voitures... La réussite du cerveau, c'est la meilleure. L'intellect, c'est ce qui te garde en bonne santé. Musclez-vous le cerveau, il ne faut pas oublier", a conclu Charlotte Namura, consciente d'être suivie par des jeunes.