Jean Castex isolé : le Premier ministre cas contact à cause de... sa fille !

Mauvaise nouvelle pour le Premier ministre Jean Castex. Il a été déclaré cas contact annonce l'AFP, après le test positif de l'une de ses 4 filles, âgée de 11 ans. Il s'est alors isolé et conduira la réunion avec les élus de Guadeloupe, en pleine crise, par visioconférence, ce 22 novembre 2021. Jean Castex a évidemment effectué rapidement un test PCR selon Matignon et le résultat sera connu et communiqué pendant la soirée. Dans la matinée, le chef du gouvernement était au côté de son homologue belge Alexander De Croo, à Bruxelles.

La petite dernière de Jean et Sandra Castex est Léa. La jeune fille a trois soeurs, Lise (22 ans), Pauline (20 ans) et Eugénie (16 ans). Le Premier ministre avait déjà été cas contact au mois de juin dernier car son épouse avait été testée positive au coronavirus. Il avait alors été testé négatif quelques jours avant de recevoir sa seconde dose de vaccin AstraZeneca.

Le respect des gestes barrières est plus que jamais de mise avec l'augmentation des cas partout en France. Le Premier ministre d'Emmanuel Macron avait d'ailleurs choqué il y a quelques jours en raison d'une vidéo tournée la semaine dernière les montrant serrant des mains, sans masques, au mépris des gestes barrières, au cours d'un événement en marge du congrès de l'Association des maires de France (AMF) à Paris. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait alors plaidé l'erreur. A l'heure de la cinquième vague, on imagine que Jean Castex va désormais être plus vigilant que jamais.