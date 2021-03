Jean-Claude van Damme séparé de Kylie Minogue : il garde un souvenir mémorable de leurs ébats !

Le populaire belge de 60 ans continue de faire parler de lui. Après un passage à vide au milieu des années 2000, Jean-Claude Van Damme revient en force en 2008 avec JCVD et enchaîne aux côtés de Sylvester Stallone et d'Arnold Schwarzenegger dans Expendables 2. Ce samedi soir à 21h05, La Chaîne L'Équipe vous propose de revoir Ultime Menace.

Au cours de sa carrière, le natif de Bruxelles a tourné dans plus de cinquante films. Il a eu la chance d'avoir plusieurs partenaires féminins à l'écran. Parmi celles-ci, on trouve Kylie Minogue. La chanteuse australienne de 52 ans a partagé l'affiche avec lui sur le tournage de Street Fighter, qui s'est déroulé en Thaïlande.

Selon les dires de Jean-Claude Van Damme, sa relation aurait été tout sauf platonique avec la célèbre interprète du tube Can't Get You Out Of My Head ! "Oui, oui, oui. C'est arrivé. J'étais en Thaïlande, nous avons eu une liaison. Doux baisers, merveilleuse amante", confessait l'acteur dans une entrevue accordée au quotidien britannique The Guardian.

Une relation purement physique qui aura duré le temps du tournage. "Il aurait été anormal de ne pas avoir eu de liaison, elle est si belle, et elle était devant moi tous les jours avec son joli sourire, si charmante, elle ne se comportait pas comme une grande star. Je connaissais bien la Thaïlande, donc je lui ai montré "ma Thaïlande. C'est une super dame", jubile le bruxellois.

Connu pour être un homme à femme, Jean-Claude Van Damme a été marié cinq fois à quatre femmes différentes. Père de trois enfants, dont Kristopher (33 ans) et Bianca Brigitte (31 ans) avec sa troisième épouse, la bodybuildeuse Gladys Portugues, il a également été en couple avec l'actrice américaine Darcy Lapier avec qui il a eu un fils Nicholas, âgé de 25 ans aujourd'hui.

L'acteur est devenu beaucoup plus discret sur sa vie amoureuse et va même jusqu'à faire des blagues sur ses réseaux sociaux pour entretenir le suspense ! Aux dernières nouvelles, il serait en couple avec une certaine Alena Kaverina.