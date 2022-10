Jean-Claude Van Damme : Sa fille Bianca, véritable canon, est une star sur OnlyFans

Jean-Claude Van Damme célèbre ses 62 ans ce mardi 18 octobre. L'acteur mythique dont on ne présente plus la carrière a une vie privée plus discrète que ses personnages cultes. Et dans la vie, le Belge est papa de trois enfants, Bianca Bree, Kristopher Van Varenberg et Nicholas Van Varenberg. L'occasion de présenter sa fille unique, âgée de 32 ans, véritable canon qui gagne de l'argent grâce à son corps. Bianca est le fruit des amours de la star hollywoodienne JCVD et de l'ex-body­buil­deuse Gladys Portugues. Et c'est grâce à son corps, qu'elle gagne de l'argent.

En effet, Bianca Bree, qui évolue sur Instagram sous le nom de iambbgun, est également inscrite sur Onlyfans. Elle y propose du contenu, auquel on a accès contre un abonnement à 10,99€ par mois. Il faut dire qu'elle affiche une plastique de rêve. Sur Instagram, elle publie des photos d'elle à la plage ou encore en train de faire du sport, et de poser des masques pour un moment de détente. Sur le réseau social, elle a près de 185k abonnés quand elle réunit plus de 10k likes sur Onlyfans.

Le grand écart et le cinéma en héritage

À en voir son profil, Bianca est sportive, ravissante et aussi badass que son célèbre papa. Et le sport fait partie intégrante de sa vie. Elle souhaite en effet en faire un message pour les jeunes générations. Comme la fille de JCVD l'avait en effet notifié auprès du New York Post, elle veut "montrer aux petits garçons et aux petites filles qu'on peut être à la fois sportive et féminine". "Qu'on peut croiser ses jambes à un dîner mais aussi tout déchirer, de façon féminine", avait-elle ajouté. Plus jeune, elle était adepte de patins à glace et de danse classique. Et si elle n'a pas tout de suite aimé les arts martiaux, dont Jean-Claude Van Damme est pourtant friand, cette passion a finalement réussi à la piquer plus tard. La jeune femme maitrise d'ailleurs l'art du grand écart. N'est pas la fille de Jean-Claude Van Damme qui veut. Elle est également actrice et a donné la réplique à son père notamment dans Alien uprising, Six Bullets, Welcome to the jungle, ou encore dans Assassination Games.