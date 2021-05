Jean-Claude Van Damme fête l'anniversaire de son fils Kris... son incroyable sosie !

Père de trois enfants (Kristopher et Bianca, 34 et 30 ans nés de sa relation avec Gladys Portugues et Nicholas né en 1995, fruit de son amour avec Darcy LaPier), Jean-Claude Van Damme est particulièrement fier de ses enfants et a toujours veillé à être très présent pour eux malgré sa carrière médiatique.

Côté professionnel, Kristopher a suivi les traces de son père puisqu'il est devenu acteur comme l'a révélé JCVD sur Instagram. Dans une vidéo Youtube, on découvre ainsi toutes les apparitions de celui qu'il surnomme KVD dans divers films : Universal Soldier (1992), The Quest (1996), Universal Soldier : Regeneration (2009), Assassination Game (2011), The Philly Kid (2012), Universal Soldier : Day of Reckoning (2012), 6 Bullets (2012), Welcome to the jungle (2013), Enemies Closer (2013) ou encore Kill 'Em All (2017).