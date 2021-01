Jean-Claude Van Damme (encore) amoureux : "J'ai une copine !", message taquin...

Jean-Claude Van Damme n'est plus un coeur à prendre. Samedi 16 janvier 2021, il a amusé ses followers sur Twitter en parlant d'amour. Il annonçait ainsi avoir une "copine" et promettait de poster une photo d'elle dans la foulée. S'il s'agissait en réalité d'une filouterie, il est toutefois - aux dernières nouvelles - vraiment amoureux d'une femme...

Sur son compte, l'acteur et spécialiste des arts martiaux a donc joué avec ses fans. "Oui, j'ai une copine ! Je vais poster une photo d'elle ici demain", a-t-il d'abord écrit sur son compte. Intrigués par cette soudaine et inattendue révélation, ses abonnés ont finalement eu une petite surprise quelques heures plus tard lorsqu'il a posté... une photo de sa petite chienne. "L'attente est terminée. Voici ma nouvelle copine... Lulita", a précisé Jean-Claude Van Damme, sans doute ravi de sa petite blague. Une craquante boule de poils qui partage donc la vie de l'acteur belge installé à Los Angeles, aux Etats-Unis, depuis des années. JCVD n'a jamais caché qu'outre sa passion pour les sports de combat et le cinéma, il est aussi un fervent défenseur des animaux.

Jean-Claude Van Damme semble pourtant être bel et bien accompagné par une véritable copine dans sa vie privée puisqu'il sort avec une certaine Alena Kaverina. Une jeune et jolie blonde originaire de l'Est dont on ne sait pas grand chose si ce n'est qu'elle mène une vie de luxe dans les palaces du monde entier... En octobre 2020, c'est à ses côtés qu'il était d'ailleurs repéré à Paris, alors qu'il venait tourner en France son prochain film intitulé Le dernier mercenaire.