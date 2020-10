Jean-Claude Van Damme a 60 ans : Confidences sur sa vie amoureuse...

Jean-Claude Van Damme est totalement aware d'avoir franchi le cap des 60 ans. Longuement interrogé par Paris Match Belgique, l'acteur a déclaré : "Je ne suis pas à bout de souffle... Pour moi, avoir 60 ans n'est qu'un chiffre, même si je suis conscient d'avoir vieilli. Rassurez-vous, j'ai bloqué le compteur à 50. Ensuite, on n'est pas vieux à 60 ans : on devient juste un homme d'âge mûr. (...) Maintenant, je trouve que je suis encore pas mal pour mon âge, non ?" Une mentalité et un physique qui lui ont permis de vivre de belles histoires de coeur.

En 1986, Jean-Claude Van Damme avait épousé la bodybuildeuse Gladys Portugues. Elle lui donnera deux enfants : Kristopher (né en 1987) et Bianca (née en 1990). Malgré un divorce survenu en 1993, le couple avait remis le couvert en 1999, passant une seconde fois devant monsieur le maire ! Mais, en 2015, c'est de nouveau la crise et un divorce pointe encore le bout de son nez. Finalement, il n'a pas lieu... "La famille JCVD est toujours forte. Les enfants sont forts, ma femme est forte. Il y a tellement de divorces partout dans le monde et c'est très mauvais pour les enfants. Ce n'est pas amusant pour les enfants, les gens, les parents... Et même pour le pays. Si les gens réussissent à rester ensemble comme au bon vieux temps, ça rendra l'Amérique plus forte", déclarait-il alors.

Jean-Claude Van Damme, vu dans Timecop, Universal Soldier ou encore Expendables 2, a aussi été marié à Darcy Lapier de 1994 à 1997. Ensemble, ils ont eu Nicholas (né en 1995). L'acteur a également fricoté un temps avec la chanteuse Kylie Minogue, rencontrée sur le tournage de Street Fighter. "J'étais en Thaïlande, nous avons eu une histoire. Un doux baiser, une nuit d'amour magnifique. Ça n'aurait pas été normal de ne pas avoir une relation avec elle : elle est si belle, et elle était en face de moi toute la journée avec un beau sourire, sympathique, si charmant, elle ne jouait pas les grandes stars. Je lui ai montré ma Thaïlande...", disait-il en 2012.

Aujourd'hui le doute plane sur l'identité de celle qui partage sa vie. Aux dernières nouvelles, Jean-Claude Van Damme n'était pas divorcé et, dans Paris Match Belgique, il évoquait ainsi en mars 2020 sa vie en Californie : "J'adore vivre à Los Angeles, dans ma maison située dans les collines. Je suis bien chez moi lorsque je ne tourne pas. J'essaie de profiter pleinement des miens. Lorsque nous sommes ensemble, il est impossible de nous séparer. Mes enfants et mon épouse sont ma source de bonheur." Mais de nombreuses photos le montrent désormais auprès d'une nouvelle femme, Alena Kaverina...