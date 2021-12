Jean-Daniel (L'amour est dans le pré) plongé dans le chagrin : il annonce la mort d'un être très "spécial"

Le 29 novembre dernier, Karine Le Marchand recevait tous les agriculteurs de L'amour est dans le pré pour le bilan de la saison. Jean-Daniel n'a pas manqué de se présenter à ce rendez-vous, se dévoilant dans un tout nouveau look. Le vigneron et éleveur bovin originaire de Suisse en a également profité pour révéler qu'il était toujours célibataire. Depuis ce tournage, l'agriculteur a vécu un drame.

En effet, il a perdu sa complice de toujours, sa vache Pâquerette, surnommée Pâquotte, seulement douze heures avant la diffusion de l'émission lundi soir. L'animal était malade depuis un moment et Jean-Daniel s'est donc résolu à l'emmener à l'abattoir. C'est bouleversé et "pleurant dans sa tasse" de thé qu'il a annoncé la triste nouvelle au journal Matin. "Elle m'aura accompagné toute sa vie", a-t-il confié, expliquant que Pâquotte avait échappé à la boucherie en gagnant "une cloche dans un combat".

Entre l'agriculteur et le mammifère, une belle complicité s'était nouée avec le temps. "Je me couchais sous elle, ma tête entre ses pattes de devant, mes jambes entre ses pattes de derrière. Je faisais le mort et elle ne bougeait pas... On ne peut pas faire ça avec toutes les bêtes, cette vache était spéciale", a-t-il souligné. Et de regretter : "C'est comme une femme, on ne retrouve jamais la même..."

Jean-Daniel a également discrètement rendu hommage à sa vache préférée sur un blog regroupant des candidats de l'émission. "Elle s'en ira dans les prairies du paradis, et par la suite, quand je lèverai les yeux au ciel, une nouvelle étoile brillera", a-t-il notamment écrit comme le rapportent nos confrères.

Les téléspectateurs avaient pu constater que le Suisse qui a fini seul dans le programme après le départ de ses deux prétendantes entretenait une incroyable relation avec Pâquotte. Lors des speed datings, il n'avait par exemple pas pu s'empêcher de l'évoquer, ou plus précisément ses ovaires et ses risques de développer un kyste...