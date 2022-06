Jean-François Piège : Rare photo avec sa fille de 2 ans, ses fans sous le charme

Travail d'équipe

En revanche, ce qui n'est un secret pour personne, c'est qu'il travaille main dans la main avec son épouse, puisque le couple gère plusieurs restaurants parisiens. Le chef cuisinier a ouvert plusieurs établissements parisiens dont Mimosa, La Poule au pot et Clover Grill, au côté de sa femme, qui s'occupe davantage de la communication. "Je m'occupe de tout ce qui ne concerne pas la cuisine et je suis bien là où je suis. J'ai toujours préféré être dans l'ombre. Je parle de l'homme que j'aime et des restaurants que j'ai avec lui, ça me va très bien", avait-elle avoué à l'occasion de l'interview À deux c'est mieux pour le magazine Glamour.



La partie médiatisée est donc réservée à son mari, qui s'est notamment offert une petite carrière télévisée après plusieurs participations à l'émission Un dîner presque parfait sur M6 ou encore sur Top Chef, dans laquelle il devient en 2010 l'incontournable membre du jury de l'émission avant de quitter le programme en 2019.

Malgré cette complémentarité, le couple n'échappe pas à quelques frictions. "Cela arrive souvent que l'on se dispute, mais pour des broutilles. On argumente plutôt qu'on ne se dispute. Et comme on n'a pas de forts caractères ni l'un ni l'autre, on a tendance à laisser couler. Parfois, on met le sujet sous le tapis. Parfois, il ressort" avait-elle reconnu. Mais malgré ces petits accrochages, l'entente est toujours présente. "Travailler ensemble nous donne une grande liberté", avait affirmé le chef cuisinier.

"Mon vrai bonheur, c'est de passer une soirée chez moi" avait-il rajouté, lui qui apprécie se retrouver au côté de sa femme après le travail. Une jolie carrière donc pour les tourtereaux, récemment impactés par la crise de la Covid 19.