Jean-François Piège : Le chef affronte la crise avec femme et enfants

Les mots confinement et couvre-feu font désormais s'hérisser le poil des restaurateurs qui ont vécu une année 2020 particulièrement noire à cause de la crise sanitaire. Alors qu'ils ne peuvent toujours pas ouvrir leurs portes et s'inquiètent pour leurs finances, les patrons d'établissements partagent leurs angoisses pour l'avenir. C'est le cas de Jean-François Piège. Ce dernier affronte la tempête en famille.

Comme ceux qui le pouvaient, le célèbre ex-juge de l'émission Top Chef s'est mis à faire des commandes à emporter pour ses clients désireux de se régaler de ses bons petits plats. Samedi 28 novembre, sa femme Elodie Piège a partagé une photo d'elle dans un des établissements du chef - Clover Grill, situé dans le 1er arrondissement de Paris - avec leurs deux enfants : Antoine, né en août 2015 et Pia, la petite dernière née en juin 2020. "Click and collect family", a commenté la fière maman et collaboratrice de Jean-François Piège.

Le chef propose effectivement de venir chercher des plats dans ses trois restaurants parisiens et met en ligne des semainiers pour dévoiler ce qu'il concocte. Chez Clover Grill, le menu disponible uniquement au dîner du mardi au samedi coûte la coquette somme de 148 euros pour deux, chez La Poule au Pot le menu disponible dans les mêmes conditions s'affiche à 74 euros par personne et, enfin, L'Epi d'Or propose un menu disponible uniquement au déjeuner à 36 euros par personne.