Jean-François piège transformé physiquement : il a perdu 30 kilos avec une méthode très efficace

Le quotidien d'un chef est loin d'être simple. Et puis, comment passer tout ce temps derrière les fourneaux, en cuisine, sans prendre un gramme ? Jean-François Piège a le secret ! En effet, le célèbre chef également connu pour avoir été membre du jury dans Top Chef (entre la première et la dixième saison) s'est délesté de 30 kilos ! Retour sur cette folle transformation physique dont il révèle les dessous.

En octobre 2017, l'ex-acolyte de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran – remplacé cette dernière saison par le chef Glenn Viel – a évoqué en détails ce qui lui a permis de perdre ce poids. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a pris cela très au sérieux, faisant ainsi appel à des professionnels. "Je me suis fait aider par un acupunc­teur qui est nutri­tion­niste et qui m'a fait un régime. L'acu­punc­ture permet de débloquer les graisses plus rapi­de­ment et de débloquer les graisses qu'on doit perdre", avait-il lancé au micro de Daphné Bürki sur les ondes d'Europe 1.

Ce n'est pas tout : l'amoureux de la belle Elodie avec qui il a deux enfants, Antoine (7 ans) et Pia (2 ans), a modifié son alimentation, et notamment son mode de cuisson. "C'était à la vapeur et à l'eau", avait-il indiqué, bannissant ainsi toute forme de gras dans son assiette. Quant au sucre, "totalement interdit" ! Un renouveau culinaire qui lui a ouvert bien d'autres portes, par la même occasion. "J'ai découvert des territoires de cuisine qui devenaient intéressants", avait-il soutenu, lui qui avait proposé aux jeunes candidats de Top Chef "un plat sans gras".

Cette perte de poids a changé la vie de Jean-François Piège. Tant sur le plan professionnel que personnel. Et ce changement, il le doit avant tout à son fils aîné, Antoine. En effet, c'est grâce à lui qu'il s'est donné les moyens de se prendre en main. "J'ai eu un déclic : je suis allé jouer avec mon fils Antoine dans sa chambre. J'ai eu du mal à me rele­ver et là je me suis dit : 'J'ai une respon­sa­bi­lité vis-à-vis de lui, si j'ai envie de jouer comme je dois jouer'", avait-il confié, toujours au micro d'Europe 1. Aujourd'hui, le célèbre chef de 51 ans affiche toujours la même silhouette svelte ! Nul doute qu'il a adopté ce régime comme réel mode de vie.