Jean-Jacques Goldman personnalité préférée des français mais pas du tout d'un célèbre animateur qui le tacle

L'année vient à peine de débuter et on tient peut-être déjà le clash le plus gratuit de 2023. Comme chaque année, le Journal Du Dimanche a publié son fameux classement des personnalités préférées des Français par le biais d'un sondage réalisé par l'Institut français d'opinion publique (IFOP).

Une nouvelle fois, c'est Jean-Jacques Goldman qui remporte ce trophée honorifique, devant l'astronaute Thomas Pesquet et l'acteur Omar Sy. Coupe du Monde oblige, Kylian Mbappé se classe lui au pied du podium.

Seulement, ce classement et son résultat ne plaisent pas à tout le monde. En particulier à Michel Denisot, puisque le célèbre animateur et producteur de télévision s'est fendu d'un tweet qui ne laisse que peu de place au doute. "Si tu ne dis rien tu peux devenir personnalité préférée des Français qui pensent que tu penses comme eux", a écrit l'ancien président du Paris Saint-Germain sur Twitter, avant de supprimer son post quelques heures plus tard, comme le relate le magazine Voici.

Il faut bien reconnaître que, bien que cette pique semble un peu facile au premier abord, le point de vue de Michel Denisot est largement argumentable. Tout d'abord Jean-Jacques Goldman est parti vivre depuis quelques années à l'étranger, du côté de Londres plus précisément, mais il revient pour les vacances scolaires de ses trois filles à Marseille.

Le mystère Goldman

Mais surtout, le chanteur de 71 ans, qui est sûrement l'un des (si c'est le) plus grands hitmakers de l'histoire de la chanson française, est connu pour la retraite médiatique qu'il a entamée au fil des ans. Son dernier album remonte à 2001, ses concerts sont devenus rarissimes et il n'accorde aucune interview tout en étant totalement absent des réseaux sociaux. Un silence qui interroge, captive et parfois agace donc, comme c'est aujourd'hui le cas pour Michel Denisot.

Rappelons toutefois que même si les prises de parole de Jean-Jacques Goldman sont quasiment inexistantes aujourd'hui, il s'est engagé politiquement à de nombreuses reprises durant sa carrière et a régulièrement mis son talent au profit d'oeuvres humanitaires.

On peut d'ailleurs noter que les Français ne semblent pas se lasser de la personnalité de Jean-Jacques Goldman, puisque c'est la douzième fois qu'il remporte ce titre. Il devient ainsi le troisième lauréat all-time, derrière le Commandant Cousteau (20 victoires) et l'Abbé Pierre (16). Suivent après lui Yannick Noah (11), Zinédine Zidane (6) et l'acteur Omar Sy (3).