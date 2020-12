Jean-Louis Aubert fâché avec Corine Marienneau : les membres de Téléphone brouillés à vie ?

Pourra-t-on un jour réconcilier tous les membres de Téléphone ? Pour l'heure, toute réunification semble impossible, tant les idéologies de Louis Bertignac, Richard Kolinka et Jean-Louis Aubert sont opposées de celle de Corinne Marienneau. Lorsque les hommes du groupe culte avaient décidé de se reformer sans leur bassiste originelle, elle avait dénoncé une tentative de l'effacer.

"Je crains que tout cela donne à penser que Téléphone, c'est Jean-Louis, Louis et Richard. C'est une manière subliminale de récupérer la marque et de m'effacer", avait-elle affirmé dans L'Obs en septembre 2015. , elle était entrée dans le groupe en même temps que son fiancé de l'époque, Louis Bertignac. Après leur rupture, Corinne Marienneau avait vécu une passion tumultueuse avec Jean-Louis Aubert.

La bassiste expliquait que son rôle "d'objet" dans le groupe était un frein à la femme qu'elle "tentait de devenir". "C'était une folie des histoires d'amour au sein du groupe, estime l'intéressée aujourd'hui. Mais ça faisait partie de son essence même. Il fallait survivre à ce que je voyais. Le phénomène insupportable des groupies, par exemple, est une humiliation totale pour la femme (...) Je passais pour une femme courageuse, libérée, révolutionnaire, une sorte d'aventurière (...) En réalité, j'étais un objet. J'étais là par amour", avait-elle expliqué.

Pour Jean-Louis Aubert, il resterait ce "truc compliqué" qui rendrait toute amitié impossible avec Corinne Marienneau. "C'est resté un truc compliqué, mais est-ce que, à l'intérieur d'elle-même, il n'y a pas quelque chose de compliqué aussi ? Je pense que oui, avait-il déclaré sur les ondes d'Europe 1 le 23 février 2020. Je pense que pour une femme à cette époque-là, c'était vraiment emblématique d'être avec un groupe de garçons comme ça, c'était vraiment chouette et un signe d'égalité et de libération. Mais ça n'a pas dû être facile tous les jours pour Corine, effectivement."

Quant aux histoires d'argent et de droits, réglées par un tribunal, elles semblent avoir donné le coup de grâce. "On a senti qu'il y allait avoir des problèmes juridiques alors l'avocat nous a conseillé de continuer avec ce nom. (...) Il y a quand même eu des problèmes juridiques (...) Disons que Corine a été extrêmement bien - à mes yeux - dédommagée, mais... c'est pas ça qui rend heureux. Ce qui nous aurait tous rendus heureux, c'est un sourire et des bras ouverts mais ça n'a pas été le cas", déplorait Jean-Louis Aubert.

Aujourd'hui âgée de 68 ans, Corinne Marienneau a fait quelques apparitions remarquées au cinéma, dans Angèle et Tony (2011) et dans Monsieur Papa, réalisé par Kad Merad.