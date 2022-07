Jean-Luc Reichmann au lit avec sa compagne Nathalie Lecoultre : une photo intime dévoilée

Mercredi 27 juillet était un jour important pour Jean-Luc Reichmann. Il s'agissait de la Saint Nathalie. L'heure était donc à la fête pour sa compagne qui répond justement au nom de Nathalie Lecoultre. Non seulement l'animateur lui a adressé une tendre déclaration d'amour sur son compte Instagram en postant une photo de leur duo aussi complice qu'aux premiers jours, mais en plus, il a été à son service toute la journée. Et surtout dès le petit matin.

En effet, comme l'a révélé la directrice artistique de Léo Matteï, Jean-Luc Reichmann a multiplié les petites attentions, comme celle de lui apporter son café au lit. En story Instagram, Nathalie Lecoultre a partagé une image sur laquelle elle met en avant sa tasse fleurie et avec en arrière fond, ses jambes nues entremêlées à celles de son chéri, elles aussi nues. "C'est ma fête aujourd'hui. Café au lit... Merci mon coeur", a-t-elle écrit. (Voir notre diaporama).

Voilà une vingtaine d'années que Jean-Luc Reichmann a l'occasion d'honorer sa belle brune pour sa fête, lui qui n'est pourtant pas le plus grand des romantiques. Il révélait en février dernier par exemple "rater le coche assez fréquemment" de la Saint-Valentin. Qu'à cela ne tienne, le couple s'offre régulièrement des parenthèses enchantées inoubliables, comme leur récent road-trip aux Etats Unis. Et s'ils sont passés par Las Vegas, ils n'ont pas cherché à s'y marier. Pour cause, c'est une étape qui ne semble pas les intéresser. "Je me sens plus libre et heureux comme ça. Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas notre couple. Bien au contraire, c'est d'ailleurs notre choix à tous les deux. Nous préférons jouir de l'instant présent. N'y voyez rien de bizarre, c'est ainsi que nous nous aimons. (...) Nous sommes très complices, très complémentaires. (...) Dans un rapport de respect et d'élégance", justifiait-il lors d'une interview pour Gala.

Ne pas se passer la bague au doigt ne les empêche d'ailleurs pas de former une superbe famille recomposée. Du côté de Nathalie, on a eu vent de trois de ses enfants : Léo, Lou et Lola. Quant à Jean-Luc Reichmann, il a déjà présenté au grand public sa fille Rosalie et son fils Swann, tous deux issus de sa précédente relation avec Nathalie Leboutte.