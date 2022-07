Jean-Luc Reichmann amoureux de Nathalie : il partage une superbe photo pour une occasion spéciale

Cette publication est tout simplement la preuve que Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre se sont bien trouvés et ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Lors d'une interview Vox Populi de Purepeople.com, l'animateur se souvenait de leur drôle et improbable rencontre fortuite qui a changé sa vie. "C'était sur un malentendu. Figurez-vous qu'on s'est fait gauler au radar en même temps et on a sympathisé sur le bord de l'autoroute en se disant : 'Tiens, vous vous êtes fait gauler, moi aussi'. Elle avait des enfants dans la voiture, j'en avais aussi dans la mienne, et depuis on ne s'est plus quitté", nous rapportait-il.

Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre sont effectivement à la tête d'une jolie famille recomposée de six enfants, âgés de 9 à 30 ans. Du côté de la directrice artistique, on connaît trois de ses enfants : Léo, Lou et Lola. Quant à Jean-Luc Reichmann, il a déjà présenté au grand public sa fille Rosalie et son fils Swann, tous deux issus de sa précédente relation avec Nathalie Leboutte.