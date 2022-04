Jean-Luc Reichmann ému aux larmes : un beau souvenir de son défunt papa dévoilé dans Les 12 Coups

Chaque jour, Jean-Luc Reichmann est aux commandes d'un nouveau numéro du jeu télévisé Les 12 Coups de midi, sur TF1. Les candidats s'enchaînent dans l'espoir de devenir le Maître de midi et ainsi battre des records. L'actuel est détenu par Bruno qui a 252 participations à son compteur et 1 026 107 euros de gain. Le présentateur de 61 ans n'hésite pas à cuisiner les participants pour qu'ils racontent leur vie privée. Mais ce vendredi 15 avril 2022, c'est lui qui a souhaité s'épancher sur un douloureux sujet.

Au cours de l'émission, les candidats en compétition ont eu l'occasion de répondre à une question sur Michel Fugain. "Quelle chanson appartient au répertoire de Michel Fugain ?", a demandé Jean-Luc Reichmann. Tous avaient le choix entre plusieurs propositions et une certaine Margaux a sélectionné Une belle histoire. "Alors la belle histoire, moi j'ai envie de l'écrire maintenant, parce que c'est une personne avec un coeur extraordinaire. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois dans ma vie. Il nous fait un cadeau aujourd'hui. Celui d'être présent sur le plateau des 12 Coups de midi. C'est un compositeur de génie. Tout le monde fredonne ses chansons. Mesdames et messieurs, c'est un être qui est très cher à mon coeur et qui s'appelle Michel Fugain", a lancé le compagnon de Nathalie Lecoultre avant d'accueillir le chanteur de 79 ans sur le plateau.

Après l'avoir salué et chanté quelques paroles d'Une belle histoire, Jean-Luc Reichmann a souhaité faire de touchantes confidences concernant son papa Pierre, mort à l'âge de 83 ans en septembre 2016. "Tu sais que tu es dans mon coeur à tout jamais. Je le dis, comme ça, je vais me débarrasser de cette grosse émotion", a-t-il débuté. Et, ému, il est revenu sur un souvenir qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. "Le dernier concert qu'a vu mon papa, c'était toi. Tu te rappelles, ce jour-là, on était au milieu avec papa et maman. Et papa a chanté pour la dernière fois. Donc je voulais te dire que je t'aime", a-t-il déclaré avec des sanglots dans la voix. Touché, Michel Fugain l'a remercié pour cette belle déclaration d'amitié.

Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Reichmann évoque son tendre papa. En 2017, il était tout aussi ému dans 50 Minutes Inside pour partager sa tristesse. "Ça a été très très très dur, mais il y a un vide insupportable", avouait-il à propos de son "modèle". Aujourd'hui, il n'a donc plus que sa maman Josette dont il est proche et qu'il dévoile parfois sur les réseaux sociaux. Une belle complicité.