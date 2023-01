Jean-Luc Reichmann en froid avec Paul El Kharrat ? L'ex candidat des 12 Coups de midi évoque un "contentieux"

Le 26 janvier 2023, Paul El Kharrat était l'invité de Jordan De Luxe dans Chez Jordan, sur C8. Et l'ancien candidat des 12 Coups de midi (TF1) n'a pas échappé à une question sur sa brouille avec le présentateur du jeu télévisé Jean-Luc Reichmann.

L'affaire a commencé en octobre dernier. A l'occasion d'une interview pour Télé Star, le sociétaire des Grosses Têtes (RTL) avait confié qu'il n'était "ami avec personne", quand on l'a interrogé sur ses relations dans le monde de la télévision. Puis, il avait évoqué Jean-Luc Reichmann en particulier, de manière cash : "Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contacts ni directs, ni privilégiés, avec cet homme." Et d'ajouter que cela se passe bien mieux avec Laurent Ruquier. Récemment interrogé par TV Mag, le compagnon de Nathalie Lecoultre avait été interrogé sur le sujet. Mais il a préféré ne pas mettre de l'huile sur le feu puisqu'il a simplement déclaré : "Le phénomène de Paul, nous en parlerons quand il le faudra. Pour l'instant, je suis assez serein sur ce sujet."

Jordan De Luxe n'a pas loupé l'occasion d'interroger de nouveau Paul El Kharrat sur le sujet, afin de faire le point sur la situation. "Je ne trouve pas ça négatif de réaffirmer que nous ne nous sommes pas parlé depuis plus d'un an ! C'est la vérité !", a-t-il confié dans un premier temps. Et de confier que, bien qu'il n'y ait "rien de gravissime" entre eux, "il y a peut-être eu un contentieux" personnel. "Au fur et à mesure que le temps va passer, ça va rentrer dans l'ordre petit à petit", a-t-il estimé.

Mais le jeune homme n'a pas souhaité en dire plus sur la brouille qui l'oppose à Jean-Luc Reichmann. "Je l'apprécie, mais c'est vrai qu'il y a eu des soucis", a-t-il conclu. Inutile d'essayer d'en savoir plus donc, Paul El Kharrat ne souhaite pas s'épancher davantage sur le sujet.