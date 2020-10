Jean-Luc Reichmann papa ému : sa fille lui déclare son amour "à sa manière"

Cette photo est rarissime car Jean-Luc Reichmann ne se montre jamais avec ses enfants.

Avec sa moitié Nathalie Lecoultre, la star de TF1 qui fêtera ses 60 ans le 2 novembre prochain, est à la tête d'une grande famille recomposée. Ils sont les parents de six enfants qui seraient âgés de 9 à 29 ans. Parmis eux, Swann, Rosalie, Hugo (les prénoms des autres bambins sont inconnus). On n'en sait pas plus, c'est dire ô combien Jean-Luc Reichmann est discret et ô combien cette photo est inattendue.

En revanche, le présentateur se dévoile de plus en plus avec sa compagne. Dernièrement, il a posté sur son compte Instagram, une "photo volée" d'elle, prise dans les coulisses du tournage de Léo Mattéï, brigade des mineurs, série créée par les amoureux, pour leurs enfants. "Photo volée ce matin au briefing... La productrice artistique et coréalisatrice avec qui nous avons créé il y a 8 ans la série #léomatteï en pensant faire de la prévention pour nos six enfants. Jamais nous n'aurions pensé faire 34 épisodes d'une série française qui s'exporte", avait écrit Jean-Luc Reichmann en légende, fier de leur succès.