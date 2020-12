Jean-Marc Généreux né un 25 décembre : son cadeau le plus étrange offert par sa femme

A anniversaire exceptionnel, cadeau exceptionnel. Jean-Marc Généreux a la chance (ou pas !) d'être né un 25 décembre. Et lors d'une interview pour Ici Paris, l'ancien membre du jury de Danse avec les stars (TF1) a révélé le cadeau le plus étrange qu'il a reçu.

Chaque 25 décembre, Jean-Marc Généreux ne fête pas simplement Noël en famille. Il célèbre également son anniversaire et cette année, il fête ses 58 ans. Ce sont pas moins de 80 personnes qui sont conviés à leur table depuis vingt-cinq ans. Cette année fera malheureusement exception en raison de la crise sanitaire. "J'ai toujours dit que ce n'était pas grave si je ne recevais qu'un seul cadeau ou que mon gâteau d'anniversaire était la bûche", a-t-il confié à Ici Paris. Il a ensuite partagé son plus beau souvenir de Noël. Alors qu'il avait 14 ans, son papa lui a fait confectionner un "magnifique costume trois pièces" chez le tailleur. "Je l'ai porté pendant des années avec fierté", a-t-il précisé.

En revanche, il a aussi eu le droit comme tout le monde à des cadeaux étranges. Et le plus bizarre est signé France, son épouse. "Elle en avait tellement marre que je râle parce que je n'ai jamais de fête d'anniversaire qu'elle m'en a organisé une en plein mois de juillet. Les mêmes 80 personnes sont venues et tout le monde portait des bonnets de Noël, des moufles et des écharpes. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est gravé à jamais dans ma mémoire", a-t-il révélé. On peut donc dire que la surprise était réussie.

On imagine qu'actuellement, France et Jean-Marc Généreux courent partout pour préparer les festivités. Le couple ne fait pas les choses à moitié tant il a l'esprit de Noël. "Chez nous, les festivités durent trois jours. Nous installons quatre sapins et des lumières dans le jardin. (...) Ce sera très différent cette année à cause de la Covid, nous ne seront pas nombreux", a tout de même reconnu l'animateur de France Télévisions.

