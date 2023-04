Jean-Michel Aulas, sa "troisième vie" avec sa compagne mère de 3 enfants : ses regrets de père, qu'il assume

Si l'on demande à un supporter de l'Olympique lyonnais quel est le personnage le plus important de l'histoire du club, nombreux sont ceux qui répondront Jean-Michel Aulas. L'homme d'affaires de 74 ans a repris le club rhodanien en 1987 et en seulement quelques décennies, il en a fait le premier club de France dans les années 2000. Avec sept titres de champion de France d'affilée, il a réussi un exploit encore jamais réalisé dans notre pays. Depuis l'arrivée d'une concurrence plus féroce, principalement symbolisée par le puissant Paris Saint-Germain, l'OL a décliné ces dernières saisons et malgré l'arrivée de Laurent Blanc à la tête du club, les résultats sont particulièrement décevants cette année.

Racheté en majeure partie par un puissant homme d'affaires américain en décembre dernier, le club va changer de direction dans les prochaines années et Jean-Michel Aulas sait qu'il vit ses dernières saisons avec son club de coeur. Personnalité publique populaire, le boss de l'OL n'en reste pas moins très discret sur sa vie privée, même s'il s'est récemment confié à Libération. "Même si je pense avoir toutes mes capacités intellectuelles, il y a quand même la fatigue. Et puis la famille. J'ai changé de vie il n'y a pas très longtemps. J'ai une compagne qui a trois jeunes enfants, dont un de 9 ans, passionné de foot", racontait-il.

J'ai abouti à une relation privilégiée avec mon fils Alexandre, mes deux petits-enfants et ma soeur

Comme il le raconte lui-même dans son autobiographie Chaque jour se réinventer (Stock, 2023), Jean-Michel Aulas est entré depuis quelques années dans sa "troisième vie" et s'il continue d'avoir "cette envie d'entreprendre", il avoue qu'il n'a plus "ce besoin irrépressible de tout consacrer" au développement de ses activités. "Après avoir été si longtemps absent de la vie familiale, j'ai abouti à une relation privilégiée avec mon fils Alexandre, mes deux petits-enfants et ma soeur", confie le président lyonnais, qui a donc décidé de ne plus consacrer sa vie à son travail et à ses "activités professionnelles si envahissantes".

Ainsi, comme il l'indique dans son livre, Jean-Michel Aulas a pu découvrir "un nouvel équilibre affectif" qu'il a trouvé auprès de sa nouvelle compagne et de ses trois enfants.