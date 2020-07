Jean-Michel Maire amoureux : "La fidélité me nuit"

Jean-Michel Maire n'est plus un coeur à prendre. Pour le magazine Voici, il a fait des confidences sur sa vie amoureuse qui rime actuellement avec bonheur.

"Je suis en couple depuis le début du confinement. J'ai hébergé une copine qui vivait dans un studio... et on s'est super bien entendus. On est toujours ensemble", déclare-t-il au magazine.

C'est en juin que Jean-Michel Maire a évoqué pour la première fois sa relation avec Marion, c'était sur le plateau de Touche pas à mon poste : "On a un amour en commun : les chiens. Il se trouve qu'elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, je lui ai proposé de venir chez moi parce que j'ai la chance d'avoir une terrasse. Je lui ai dit que les chiens auraient plus de place et que ce serait moins compliqué pour elle", a-t-il confié. Au final, elle était restée deux mois.

Une relation qui semble un peu sérieuse. De toute façon, comme le dit le chroniqueur dans la suite de l'interview : "J'ai 58 ans, et le sexe pour le sexe ne m'intéresse pas." Pourtant, des propositions, il en a. S'il en reçoit sur les réseaux sociaux, certaines prétendantes passent carrément par Linkedin. Se définissant comme "un grand sentimental", Jean-Michel Maire reconnaît une chose : "La fidélité me nuit, car je préfère quitter que de tromper." Il explique : "Je quitte souvent et je passe pour un connard, car j'ai beaucoup d'histoires !" Et en parlant d'histoires amoureuses, il a fait savoir qu'il aurait bien tenté un truc avec Delphine Wespiser à l'époque où elle travaillait pour Cyril Hanouna. Malheureusement, l'ex-Miss France était prise et elle l'est toujours puisqu'elle est en couple avec Roger "un mec super sympa", reconnaît le journaliste.