Jean-Michel Maire papa fier : rares confidences sur ses discrets deux enfants en pleine réussite

Il est bien rare que Jean-Michel Maire se confie sur sa vie de papa. On sait malgré tout qu'il a eu deux enfants, une fille (dont on ne connaît pas l'âge) et un garçon (qui serait âgé de 28 ans), respectivement appelés Romain et Mina.

Lors d'une interview pour le magazine Public, paru ce vendredi 27 janvier, le chroniqueur de Touche pas à mon poste a eu l'occasion de les évoquer avec tendresse, alors qu'il faisait la promotion de son livre autobiographique Mémoires d'un looser heureux, sorti en octobre 2022. "A 61 ans, c'est le moment de regarder dans le rétro !", a-t-il estimé pour nos confrères. C'est également le moment d'en partager davantage avec ses enfants. "Ils ne savaient pas tout de moi, de ma famille... De plus, je suis assez pudique et j'ai du mal à leur dire que je les aime, surtout à mon fils. J'ai tout raté sauf eux !", a-t-il confié.

Jean-Michel Maire ne pourrait d'ailleurs être plus fier de Romain et Mina qui se sont chacun construits une belle vie. Son fils, qui s'est récemment marié, l'a même devancé sur un point important ! "Lorsque je vois ma fille interne en médecine, ou mon fils déjà proprio alors que je suis toujours locataire... Ca me réjouit", a assuré le complice de Cyril Hanouna.

Je pense que je n'ai pas été assez présent pour mes enfants

Des mots qui feront sans doute plaisir aux principaux intéressés, et surtout à Romain pour qui Jean-Michel Maire a quelque peu été distant. "Je suis parti du principe un peu vieux qu'un garçon, c'est plus indépendant. À ma fille, je lui dis tout le temps que je l'aime, alors que je ne le dis jamais à mon fils. Évidemment que je l'aime énormément, mais je ne lui ai jamais dit, par pudeur, je pense", regrettait-il en 2020 dans Ce soir chez Baba. A ce moment-là, alors en pleine épidémie de Covid-19, l'ancien reporter de guerre en profitait pour analyser son rôle de père. "Je pense que je n'ai pas été assez présent pour mes enfants. J'y pense particulièrement en ce moment parce que je ne les vois pas, par peur de les contaminer. La période me pèse. En plus, mes enfants m'écrivent beaucoup et je me dis que je suis peut-être passé à côté de quelque chose de très important. Et ça, je le regrette", avait-il avoué.