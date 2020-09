Jean-Pascal Lacoste : Son histoire d'amour secrète avec une animatrice de M6...

Jean-Pascal Lacoste est heureux en amour. Déjà six ans qu'il partage la vie de Delphine Tellier, la soeur de la directrice de la société Miss France et elle-même reine de beauté Sylvie Tellier. Mercredi 23 septembre 2020, au micro de Radio VL, dans l'émission Less and the city, l'ancien candidat de télé-réalité raconte avoir vécu il y a bien des années une belle histoire avec une animatrice !

C'est après sa participation à la Star Academy en 2001 que le célèbre Agitateur a fait la rencontre de la belle blonde qui n'est autre que Sandrine Corman. "On est sorti ensemble quelques temps, c'est une super nana, très sympa", lance Jean-Pascal Lacoste. Et de préciser que leur idylle a eu lieu "pendant la tournée" de la Star Ac'. Une belle histoire d'amour entre le jeune candidat de télé-réalité et la belle animatrice qui a été élue Miss Belgique en 1997.

Sandrine Corman, ex-Miss et animatrice de renom

L'ancien camarade de Jenifer et Mario Barravecchia désormais chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) précise également que son ex-compagne a "une belle carrière". Sandrine Corman a ainsi présenté plusieurs émissions sur M6, à l'instar du Grand bêtisier en duo avec Alex Goude, l'émission X Factor avec Jérôme Anthony ou encore Accès Privé. Entre 2009 et 2013, la jolie blonde de 40 ans était aux commandes, toujours avec Alex Goude, de La France a un incroyable talent. En 2010, elle présentait la première saison de Top Chef sur M6 au côté de Stéphane Rotenberg.

Si elle a pris les rênes de beaux programmes, elle a également été aperçue comme candidate ! En 2010 puis en 2012, Sandrine Corman participait à Pékin Express sur M6. En 2014, elle s'est essayée dans Face à la bande sur France 2 avant de surmonter ses peurs dans Fort Boyard sur la même chaîne. Enfin, depuis 2019, elle participe au Grand concours des animateurs sur TF1.

Rappelons que côté coeur, la pétillante belge est mariée depuis 2014 à Michel Bouhoulle, professeur de tennis et consultant sportif sur la RTBF. Ensemble, ils ont un petit garçon prénommé Harold (qui aura 5 ans en novembre). Sandrine Corman est également la maman d'Oscar (13 ans), né de sa précédente union avec le mannequin Xavier Fiems.

De son côté, Jean-Pascal Lacoste est l'heureux papa de Kylie et Maverick, nés en 2008 et 2012 d'une précédente relation, et prépare son mariage avec sa belle Delphine.