Jean-Paul Belmondo : Pour respecter sa volonté, Michel Drucker fait revivre son Vivement Dimanche

Entre Michel Drucker et Jean-Paul Belmondo, une très forte amitié s'était tissée. Interviewé par France Info, le mari de Dany Saval a confié la dernière promesse qu'il avait faite à l'acteur, décédé le 6 septembre 2021 à Paris. Animateur de Vivement Dimanche, Michel avait organisé une émission spéciale dédiée aux 80 ans du Magnifique. Diffusée en 2013, elle sera retransmise ce 12 septembre 2021 sur France 2 afin de rendre un dernier hommage à l'acteur.

"Cette émission exceptionnelle, qui restera pour moi la plus belle de ma carrière, dure trois heures et passera dimanche. Vous verrez, c'est très émouvant. Il y a toute sa famille, y compris celle venue d'Amérique, les enfants et petits-enfants, tout le monde était là", a-t-il confié. Un cadeau pour Bébel qui avait demandé à Michel de lui faire cette faveur après sa mort. Il explique : "Je sais qu'il a été très touché par cette émission. Il m'avait dit : 'Le jour où je casse ma pipe, ce serait bien qu'on repasse ça.' Alors Jean-Paul, on va tenir cette promesse."

Michel Drucker a également confié les secrets de son amitié de longue date avec l'acteur mort à 88 ans. "Dans une autre vie, on jouait au foot ensemble, il y a 55 ans, on avait une équipe, il était gardien de but, il rêvait de sport", raconte le présentateur ; Jean-Paul Belmondo avait d'ailleurs permis la création du PSG en mettant de l'argent de sa poche avec d'autres copains de l'époque. Dans les années 2000, c'est d'ailleurs Michel Drucker qui avait piloté l'hélicoptère ayant amené Jean-Paul au centre de réadaptation de Granville après son AVC survenu le 8 août 2001 en Corse. Soudés dans les bons comme dans les mauvais moments, Michel a été son témoin lors de son mariage avec Natty Tardivel en 2002.