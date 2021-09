Jean-Paul Belmondo : Le défunt acteur était un fondateur méconnu... du PSG !

C'est l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français qui s'en est allé ce lundi 6 septembre : Jean-Paul Belmondo nous a quittés à l'âge de 88 ans et c'est tout un pays qui pleure la perte d'une idole absolue. Acteur magnifique et auteur de nombreux grands rôles au cinéma, il était également un fan inconditionnel de sport. Grand amateur de boxe ou de tennis, on le voyait souvent à Roland Garros, mais il avait également une passion pour le football. C'est pourquoi, en 1973, il s'associe avec plusieurs hommes pour monter ce qui n'est alors qu'un projet en devenir, le Paris Saint-Germain.

Jean-Paul Belmondo, après plusieurs échecs dans les années 60, s'associe avec plusieurs hommes dont Francis Borelli, Charles Talar et le couturier Daniel Hechter pour monter le club parisien. "J'étais très ami avec une bande de potes. Celui qui est mort, comment s'appelait-il ? Ah oui, Francis Borelli. Il y avait aussi Daniel Hechter et Jacky Bloch, un brave garçon. Ils m'ont demandé de monter ce PSG. Comme eux, j'ai mis de l'argent pour que démarre l'aventure, mais je ne suis pas resté longtemps", expliquait-il dans les colonnes du Parisien il y a de ça trois ans.

Si je suis toujours supporter du PSG ? Oui toujours !

Une aventure de courte durée pour Bébel qui doit jongler avec son activité d'acteur, mais selon les dires de Daniel Hechter, il aurait mis jusqu'à 100 000 francs de l'époque dans ce club qui reste toujours cher à son coeur. "Ce n'était pas compatible avec mon emploi du temps. Si je suis toujours supporter du PSG ? Oui toujours !", affirmait-il. Véritable touche-à-tout, Jean-Paul Belmondo restera pour toujours l'un des hommes qui a permis la création du PSG et le club n'a pas hésité à lui rendre un bel hommage sur les réseaux sociaux.