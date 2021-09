Diaporama Jean-Paul Belmondo : Le défunt acteur était un fondateur méconnu... du PSG !

5 / 13

Exclusif - L'acteur français Jean-Paul Belmondo, après avoir assisté à la soirée de remise des prix du 39eme Festival International du Cirque de Monte Carlo, a déjeuné à Nice, le 21 janvier 2015 dans l'un de ses restaurants préférés Lou Balico entouré d'amis de longues dates. Comme à son habitude, le sympathique Bebel a souhaité faire un passage dans le restaurant de spécialités nicoises de son ami Jo Issautier. Il avait autour de lui son fidéle ami cascadeur Pierre Rosso, le jeune réalisateur Jeff Domenech, qui a réalisé le fim documentaire sur la vie de Belmondo 'Belmondo, Itinéraire... et qui avait été projété au Festival de Cannes en 2011, Charlotte Colin, l'acteur Gilles Dimicelli, qui au théatre, avait partagé la scène pour la pièce Kean en 87 et le journaliste reporter photographe Charles Bebert, qui a photographié Jean Paul depuis plus de 40 ans à chacun de ses passages sur la Côte d'Azur, que ce soit de le cadre de ses tournées ou de ses tournages, mais aussi en famille avec ses enfants. Entre vieux souvenirs de tournages mais aussi de sorties tout y est passé, des pensées aussi pour les amis qui ont rejoint les nuages... Un déjeuner plein de sourires et de gentillesses. Bebel a accepté de poser avec tous les clients qui n'en croyaient pas leurs yeux comme ce jeune de 40 ans qui tout tremblant et ému l'a remercié de l'avoir fait rêver et d'être Belmondo.