Jean-Paul Guerlain violenté ? Sa compagne Christine Kragh condamnée en appel

Stéphane, fils de Jean-Paul Guerlain, et Christine Kragh, dernière compagne du parfumeur, se livrent une guerre sans merci depuis des années. L'héritier vient d'ailleurs de remporter une bataille. Ce jeudi 12 janvier, comme le rapporte L'Obs, la cour d'appel de Versailles a donné son verdict sur un nouveau volet judiciaire. Stéphane accusait Christine Kragh de "violences volontaires sur personne vulnérable" : selon lui, sa belle-mère depuis plus de 18 ans, maltraitait son père, "grabataire" et atteint de la maladie d'Alzheimer.

Après concertation, la cour d'appel de Versailles a jugé coupable Christine Kragh des faits qui lui sont reprochés. Pour ces violences et le harcèlement dont elle aurait aussi fait preuve aussi envers un membre du personnel de maison, la Danoise de 64 ans a écopé d'une peine de quatre mois de prison avec sursis et de deux amendes en guise de dommages et intérêts : une première de 3000 euros pour Stéphane Guerlain, une seconde de 2000 euros pour l'employée de maison. Des faits pour lesquels elle avait pourtant été relaxée en septembre 2021. Maître Frédéric Belot, avocat de Christine Kragh, a annoncé "se pourvoir en cassation."

Un mariage à l'origine de la guerre

C'est en 2007, à l'annonce d'un potentiel mariage avec Jean-Paul Guerlain, que Christine Kragh et Stéphane Guerlain ont commencé à se déchirer. Décelant chez sa belle-mère le profil d'une profiteuse, l'héritier du grand parfumeur a tout fait pour éviter cette union. Après la curatelle en 2013, Stéphane Guerlain obtient la tutelle de son père cinq ans plus tard.

En novembre 2021, Christine Kragh, après plusieurs mains courantes déposées, porte plainte à son tour contre Stéphane Guerlain, qu'elle accuse de tentative de meurtre à son égard : "J'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre ! C'est très dangereux pour moi en ce moment. Je suis à la gendarmerie une fois par semaine pour déposer des mains courantes, il m'a même enfermée dans la cuisine dernièrement, il se passe des choses très bizarres" racontait-elle à L'Obs, affirmant que Stéphane était un "psychopathe" ne subvenant plus aux besoins de son père. La date de la prochaine audience n'est pour l'heure pas encore fixée.

