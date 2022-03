Jean-Philippe (Koh-Lanta 2022) : Son fils, un jeune prodige, est déjà célèbre !

L'été dernier, à l'occasion du championnat de France FSBK pour l'année 2021, le papa de 36 ans a suivi de près le parcours de son fiston. En pleine course, Célestin lui a fait une frayeur en se blessant. "Alors qu'il était en train de réaliser son meilleur tour, Célestin est parti à la faute. Il a chuté, effectué plusieurs tonneaux et a eu du mal à se relever. Je pense que c'est une des plus grosses chutes depuis que Célestin est sur les circuits. Il a été conduit au service médical. Il avait des hématomes aux genoux et aux coudes, mais pas de commotion cérébrale si bien que le médecin a donné le feu vert pour la suite du week-end", avait indiqué le fidèle supporter au site Actu.fr.

Finalement Célestin a pu poursuivre la course avant qu'elle ne soit stoppée en raison des conditions climatiques. "On m'a dit que c'était devenu trop dangereux pour les pilotes. C'est dommage car je pense que Célestin, en bon Normand, était le seul à ne pas avoir peur de rouler sous la pluie. Il pouvait décrocher un podium et peut-être même l'emporter. Ce n'est que partie remise, j'espère...", avait déclaré Jean-Philippe.