Jean-Pierre Bacri aurait dû mourir en 2015 : sa révélation surprenante !

Jean-Pierre Bacri, un des acteurs préférés des cinéphiles et grand habitué de la cérémonie des César, aurait bien pu disparaître des écrans en 2015 selon ses dires. Le populaire comédien, invité d'Europe 1 à l'époque, avait ainsi expliqué avoir consulté un voyant lui ayant annoncé avec une quasi exactitude la date de sa mort. De toute évidence, c'était un charlatan.

Dans l'émission Les pieds dans le plat, présentée par Cyril Hanouna en décembre 2015, l'animateur avait mis sur le tapis une interview donnée par Jean-Pierre Bacri dans le journal Aujourd'hui en France. L'acteur y évoquait alors sa mort... "Effectivement, un jeune petit voyant m'a dit, lorsque j'avais 17 ans et que j'étais au lycée : 'Je connais la date de ta mort mais je ne peux pas te la dire.' Je lui ai dit : 'Je t'en prie, vas-y.' Quand on est jeune on se croit immortel et on s'en fout. Il m'a dit : 'Juin 2015.' Je vous le dis parce que maintenant c'est passé", clamait alors l'acteur du Sens de la Fête, L'été en pente douce ou encore Le goût des autres.

Jean-Pierre Bacri, qui est aujourd'hui âgé de 69 ans et a donc survécu à cette prévision fataliste, a raconté que le voyant en question avait notamment étudié son ascendant - il est gémeaux ascendant vierge - pour déterminer la date de sa mort, domaine dans lequel l'acteur ne croit pas du tout. Mais quand même... "On ne peut pas s'empêcher, évidemment, d'y penser. Et c'est pour ça qu'on avait écrit ça dans Au bout du conte [sorti en 2013, dont il signait le scénario avec son ex-compagne Agnès Jaoui, NDLR]", avait-il ajouté. D'ailleurs, depuis 2015, Jean-Pierre Bacri n'a pas chômé tournant dans pas moins de sept films. Son dernier en date, Photo de famille, est sorti au cinéma en 2018.