Jean-Pierre Elkabbach : comment sa compagne Nicole lui a "redonné goût à la vie" suite à un gros souci de santé

Le 27 octobre 2022, Jean-Pierre Elkabbach a publié ses mémoires Les rives de la mémoires, aux éditions Bouquins. A cette occasion, le journaliste politique de 85 ans a accordé une interview à nos confrères de Gala. Et il y évoque comme rarement sa compagne Nicole Avril, qui partage sa vie depuis pas moins de cinquante belles années.

Jean-Pierre Elkabbach préfère parler politique plutôt que de sa vie privée. Mais impossible pour lui de ne pas évoquer Nicole Avril dans son ouvrage, tant elle tient une part importante dans sa vie. Tout au long de ses mémoires, les lecteurs peuvent découvrir une part de son intimité. Il n'a ainsi pas échappé à des questions d'ordre privé lors de son entretien avec le magazine. L'occasion de découvrir que c'est grâce à une série de hasards qu'il a rencontré la femme de sa vie, un jour d'octobre 1972. "Sa voiture était en panne. Un Conseil des ministres que je couvrais s'était terminé en retard. Elle était assise dans un bus et je l'ai aperçue depuis le trottoir. Immédiatement séduit par son allure, je lui ai fait signe de me rejoindre. Oui, j'ai eu ce culot-là", a-t-il confié dans un premier temps. Une audace qui a payé puisqu'elle est finalement descendue.

Et quelle ne fut pas sa surprise quand, en posant un regard sur elle, il a constaté que la veille, il avait "vu son livre et sa photo dans la librairie où [il aimait] flâner". De quoi intimider Jean-Pierre Elkabbach qui a "toujours voué une admiration sans borne aux écrivains". Nicole Avril, elle, ne connaissait pas le journaliste qui était alors une star montante de la télévision. Tous deux n'ont finalement fait qu'un. "Nicole m'a tempéré, protégé du ressentiment, même si, comme le comte de Monte-Cristo, j'ai parfois eu la tentation de me faire justice moi-même. Sans Nicole, j'ignore ce que je serais devenu', a-t-il poursuivi. Elle a été là dans les bons, comme les mauvais moments. Comme lorsqu'il a été évincé de l'antenne à la suite de l'élection de François Mitterrand en 1981, car il était jugé trop proche de la majorité. Ou lorsqu'il a fait face à la maladie.

Une maladie diagnostiquée

Gala précise qu'il y a trois ans, Jean-Pierre Elkabbach a dû faire face à un souci de santé. On lui a découvert un sarcome (une tumeur maligne rare) de 13 centimètres et 8 kilos dans le flanc gauche. Il a ainsi subi une lourde opération et a passé dix jours en soins intensifs. Nicole Avril était sans surprise à ses côtés à son réveil. "Elle m'a redonné goût à la vie, m'a encouragé à faire mes exercices de respiration, m'a aidé à remarcher. Je souhaite partir le premier pour que Nicole soit le dernier visage, le dernier sourire, le dernier regard de ma vie. Rien ne presse", a-t-il confié.

Jean-Pierre Elkabbach peut aussi compter sur sa fille Emmanuelle (54 ans), actrice dans la série Un village français notamment. Et il n'a pas caché qu'il avait un regret la concernant. Celui d'avoir été un père trop absent. "On ne rattrape pas le temps perdu... Je ne laisserai plus la vie nous éloigner", a-t-il assuré.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 24 novembre 2022.