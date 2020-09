Jean-Pierre Elkabbach en mode "survie" : il s'exprime sur son hospitalisation

Jean-Pierre Elkabbach is back ! A l'heure où les médias optent pour le rajeunissement, le mythique journaliste a échappé à la vague et reviendra, le 27 septembre 2020 dès 19h dans l'émission Repères sur CNews. De quoi le mettre en joie, lui qui a été absent un an à cause d'un problème de santé. Un proche avait évoqué "une petite intervention chirurgicale à la suite d'une colique néphrétique", à l'automne dernier.

Interrogé par Le Parisien, Jean-Pierre Elkabbach est revenu sur son hospitalisation et comment il se sent aujourd'hui, alors qu'il a terminé sa convalescence. "Ce que j'ai eu était inattendu et violent. J'ai eu la chance d'être traité par les meilleurs. J'ai résisté, me voici debout. La France peut être fière de ses personnels de santé [longuement applaudit pendant le confinement, le soir à 20H, NDLR], ils ont ma gratitude. J'ai été hospitalisé un mois et demi. Pendant des semaines, je n'ai eu aucun autre intérêt que la survie. Mais la page est tournée, je n'ai pas de traitement. Si j'avais un conseil à donner : que chacun fasse des contrôles par prévention", a-t-il raconté auprès de nos confrères.

Jean-Pierre Elkabbach, qui se dit "excité intellectuellement" et incapable de partir à la retraite pour laisser sa place à des journalistes qui n'attendent que ça – car on "ne divorce pas avec une passion" – s'entretient et a ainsi repris des séances d'abdominaux ! Absent depuis le mois d'octobre 2019, l'ancienne star d'Europe 1 a du recul sur les choses et s'est amusé d'une situation particulière pour lui. "J'ai vécu deux confinements consécutifs ! Face à de tels événements, on relativise, on devient plus calme, peut-être un peu plus sage. J'ai mis de la patience dans mon impatience", a-t-il ajouté.

Jean-Pierre Elkabbach promet de continuer à faire son métier "en toute neutralité" et affirme attendre de pied ferme les invités "sceptiques" qui reprochent à CNews une tournure parfois populiste...