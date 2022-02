Jean-Pierre Foucault : Photos de sa fille Virginie qui est son sosie !

Le lien n'est pas que physique entre Jean-Pierre Foucault et sa fille Virginie. En effet, il est un grand journaliste et animateur... et elle aussi ! Cette charmante brune de 48 ans a commencé sa carrière à la télévision sur la chaîne Téva en 2006. À l'époque, son célèbre papa était contre ce choix de carrière... "La discussion a été dure, avait déclaré l'animatrice devenue productrice d'émissions à nos confrères du Parisien. J'avais peur de son regard parce qu'il est extrêmement perfectionniste." Finalement, Virginie a poursuivi ses rêves. Elle a ainsi travaillé sur le lancement de Touche pas à mon poste (à l'époque sur France 4). Aujourd'hui, elle est directrice du foyer culturel Le Boulon et du festival Les Turbulentes.

Une vie professionnelle bien remplie, tout comme son papa ! Alors, les confinements imposés dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 leur ont permis de se retrouver. "Avec ce confinement, on redécouvre les joies que nous avions oubliées, comme parler. Je suis confiné avec mon épouse et notre fille [Virginie ndlr] et on parle, avait déclaré Jean-Pierre Foucault à nos confrères de TV Mag. Avant, on se bornait à regarder son téléphone, sa tablette ou sa télévision. Là, maintenant, on prend le temps d'écouter l'autre et de se respecter les uns les autres." Une complicité jamais perdue qui s'est renforcée ainsi.